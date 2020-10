MasterChef Celebrity: Un jurado y dos participantes contagiados

No son buenos días para el programa éxito de Telefé “MasterChef Celebrity” porque se siguen sumando contagios en estos días y, luego de la confirmación del positivo de Covid 19 de El Polaco, se sumó Vicky Xipolitakys y en las últimas horas se supo que también el jurado más estricto de la competencia Germán Martitegui se contagió.

Fue Rodrigo Lussich en “Intrusos” (América) que terminó de confirmar la información del contagio de Martitegui, luego de que el lunes se dijera que sólo estaba afectado por una insolación.

Con la primera información sobre la salud del chef se decidió que fuera reemplazado por Dolli Irigoyen, pero ante el falso negativo y la confirmación del contagio se prevé que la cocinera se quede en el lugar del jurado durante dos semanas.

En estos días aún se están viendo los programas grabados con anticipación, pero desde el lunes próximo los fanáticos del ciclo podrán ver a Natalie Pérez, que reemplazará al Polaco, Christian Sancho que irá en el lugar de Vicky Xipolitakis y Dolli Irigoyen por Martitegui.

"Tras un insolado, vino el hisopado que tras un falso negativo inicial, dio positivo de Covid-19. Esto cambia el programa, porque más allá de su reemplazo el programa necesita de Martitegui. Es una baja importante, la tensión con la sola presencia de Martitegui va a faltar por dos semanas. Al ser diario, el programa necesita un aliciente que no siempre consigue porque se vuelve aburrido", dijo Lussich.

Entrevistado por “Cortá por Lozano” (Telefé) Germán Martitegui comentó: “Nosotros estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado había que hacerlo el viernes porque había que esperar cinco días y yo no quise, y me lo hice el jueves. Para todos los que se lo quieran hacer, antes de cinco días el hisopado no funciona”, aseguró y agregó: “Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con mis hijos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre. Tomé todas las medidas que hay que tomar”, detalló el famoso chef en este momento complicado de su salud.