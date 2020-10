Se separó Moria Casán luego de unos meses de casarse

En medio de la pandemia y sin posibilidad de viajar, Moria Casán sorprendió al contar que está separada del artista plástico Humberto Poidomani con quien se casó, en extrañas circunstancias, en 2019.

La jurado del “Cantando por un Sueño” (El Trece) comentó: “El amor está intacto pero él está en Miami y yo acá, nunca más lo vi pero cuando pase esto me voy para allá”, dijo la ex vedete.

El casamiento de la pareja fue en diciembre del año pasado y la repentina decisión estuvo motivada por la belleza de todo lo que había a su alrededor.

Luego los sorprendió la pandemia por el coronavirus y nunca más volvieron a verse: “El matrimonio en pandemia lo vivo divinamente porque estoy separada de hecho y derecho. Nunca más lo vi”, dijo Moria en “Implacables” (El Nueve).

Luego la mujer aclaró que la separación se debió a la llegada del coronavirus y a la imposibilidad de tomarse un avión y viajar a cualquier parte del mundo.

“No hay nada mejor que casarse y vivir separados. Es lo más. Pero por todo esto no podemos vernos… El amor sigue intacto, mejor que nunca pero cuando todo pase me voy para allá a descansar un poco”, finalizó la One.