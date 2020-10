Miriam Lanzoni incendió Instagram con su conjunto celeste

Miriam Lanzoni posee una gran popularidad en las redes sociales. Con más de 263 mil de seguidores en su cuenta de Instagram, la actriz publica novedades de su día a día. En esta ocasión, compartió una imagen con un conjunto de ropa interior de color celeste. La postal la publicó en una historia y generó una gran repercusión entre sus fanáticos.

Antes también le dejó un mensaje a una de sus mejores amigas. 'Decirte amiga del alma, me quedo corta. Porque no hay como definirte, sos mágica, gigante, sabia, profunda, inteligente, sensible, transparente, perceptiva, contundente, inolvidable, tenès calle, tenes mil vidas transcurridas, tenes un caudal de amor infinito, tenes TAAAAANTO Y TAAAAN BUENO”, escribió junto con una imagen de su amiga.

Y agregó: “Los que tenemos en privilegio de tenerte en nuestras vidas, estamos elegidos. Tu amistad me hace muy grande. Gracias gracias gracias. Te amo tanto y te admiro enormemente!”