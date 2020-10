Abel Pintos presentó a su hijo en las redes sociales

Abel Pintos no puede más de la alegría luego de convertirse en padre del pequeño Agustín junto a su pareja Mora Calabrese.

Después de componer la canción “Piedra Libre” la cual sonó, el cantante compartió en su cuenta de Instagram la primera foto de su bebé recién nacido.

En una foto dentro del quirófano donde se ve a Mora aún en la camilla con su bebé en el pecho y Abel abrazándolos. El músico escribió junto a la tierna imagen la frase de una canción de Fito Páez: ‘Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma'.

En pocas horas, la publicación recibió más de 400 mil “me gusta” y cientos de comentarios celebrando la noticia y enviando sus mejores deseos a la familia del cantante.

Pintos está en pareja hace casi siete años con Mora Calabrese, una abogada oriunda de Chaco: “Yo nunca fui una persona reservada desde un lugar estratégico o en relación con mi carrera o con mi popularidad. Yo no fui una persona más abierta cuando no era tan conocido y dejé de serlo cuando fui más conocido, y ahora regreso a quien yo era y… No. No fue tan rebuscado todo, simplemente fui una persona que para poder hablar de ciertas cosas tenía que sentir que eso tenía cuerpo, que existía realmente”, dijo el músico en Teleshow.