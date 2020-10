Jujuy Jiménez posó con un atrevido vestido negro escotado

Jujuy Jiménez sorprendió este viernes con una serie de fotos para terminar la semana “a todo ritmo”. A través de su cuenta de Instagram, la modelo se mostró con un look total black, en una serie de imágenes.

“Viernes ATR bbs”, escribió junto a las publicaciones y sumó miles de me gusta y comentarios. En las imágenes se puede ver a la modelo posando con un super escote.

En las publicaciones, Jimenez también mostró sus uñas y sus profundos ojos verdes. Para sus más de 1.5 millones de seguidores, la seguidilla fue un éxito, que celebraron con comentarios.

Días atrás, la modelo había comentado que quería dejar el país. En su declaración, que le valió entrar al Resumen blue, Jiménez contó que transcurrir la pandemia “fue muy loco”. “Quise ir a Jujuy al principio no se podía, cuando se pudo nos fuimos con una hermana y un amigo, estuvimos parados en Santiago del Estero, te fajaban el auto para que no te quedes en su provincia. En Jujuy hicimos la cuarentena en un hotel”. “A mis hermanas el virus les agarró en Jujuy y no la pueden ver a mi mamá”, agregó en dálogo con CNN radio.

“Estoy pensando en irme a vivir afuera y probar. Miami y Madrid son grandes alternativas, estoy averiguando un montón”. “Nada me ata a Buenos Aires”, remarcó.