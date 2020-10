¡Súper chica! Ingrid Grudke impactó en su Instagram con bikini nueva

Luego de viajar a Misiones a despedir a su padre que padecía una enfermedad terminal, Ingrid Grudke disfruta a su familia, sus amigos y su tierra y desde ahí se mantiene muy activa en las redes sociales y comparte momentos y consejos.

Esta semana la rubia usó su cuenta de Instagram para compartir una nueva prenda con sus seguidores y comentar alguno de sus secretos para mantenerse bella a los 44 años.

Activa en las redes sociales Ingrid lució una pequeña bikini anticipándose al verano y mostrando su cuerpo en un breve video al que acompañó con el siguiente texto: “Buscando mi mejor versión. Se acerca el verano y todos nos queremos ver bien, en la playa, en pileta o en casa. En mi caso, no hay secretos más que la constancia de comida sana, basada en verduras, legumbres, carnes y frutas. No como dulces porque no me gusta, no gaseosas, no alcoholes, no fritos. A esto sumo mi rutina de gimnasia”, comentó Grudke.

El posteo alcanzó más de 38 mil reproducciones y cientos de mensajes de los fanáticos que siguen a la modelo desde hace años.