¡Sin ropa interior! El destape hot de Karina La Princesita

Este fin de semana Karina La Princesita impactó en sus redes sociales, al alcanzar los 2 millones de seguidores y festejar de una manera particular.

La joven cantante referente de la movida tropical agradeció los más de dos millones de seguidores de Instagram, y para celebrarlo compartió tres fotos ultra sensuales que demuestran la belleza de la ex de Kun Agüero.

"Bueno. Acá, en festejo por los dos millones y pico de seguidores. ¡¡¡Gracias!!!", escribió la jurado del Cantando 2020 frente a un espejo de su casa y luciendo un vestido con un enorme tajo que no dejó nada librado a la imaginación.

"Más fuerte que televisor de geriátrico", "Sin palabras me quede detenida por tu belleza pero sobre todo por el impacto la fuerza y la libertad que tiene esa imagen de que no importa que quiere el sistema de nuestros cuerpos sino lo que queremos nosotras como nos veamos y como nos sentimos", "No es la princesitaaa...es la reinaaaa", "Ah buenooo Karina casate conmigo", fueron algunos de los comentarios que recibió en el posteo con casi 400 mil “likes”.