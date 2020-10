Morena Rial en pie de guerra contra su padre y su mujer

Cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad en la familia de Jorge Rial luego de su casamiento con Romina Pereiro, nuevamente estalló el escándalo con su hija mayor, Morena Rial quien atacó a la nutricionista.

El lunes en la noche More fue nuevamente contra el conductor pero esta vez también incluyó a su mujer y, a modo de castigo, la joven se puso del lado de dos archienemigos de Rial: Yanina Latorre y Patricio Giménez.

Días antes Morena dijo que la mujer de su padre era una "muerta" y aseguró que la esposa de Rial "va a arruinarle la vida". Por si no fuera poco, Morena Rial siguió hablando de la pareja en una transmisión en vivo con el periodista uruguayo Tincho Lema Pino.

Sobre Pereiro, Morena comentó que desde el comienzo de la relación nunca fue respetuosa y agregó que la odia tanto como a Agustina Kämpfer, ex pareja del conductor de Intrusos. "No las quiero ver muertas porque no me quitan el sueño", añadió.

La polémica joven luego comentó: "Es mi papá y lo amo, pero ahora no es el mejor del mundo, por más de que lo tengamos que decir" y comentó que su esposa quiere que el conductor no se relacione ni con ella, ni con su hermana Rocío: "Le conviene, tiene dos pibitas que mantener", sostuvo refiriéndose a las hijas de Romina de 9 y 5 años de edad.

Sobre la actual relación del conductor la madre de Francesco comentó: "Para mí no hay amor, pero si ellos dicen que sí... tiene esa familia idealizada, de fantasía, perfecto", agregó y tildó a su padre de pollerudo.

¿Qué dirá el conductor?