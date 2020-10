Nati Jota explotó contra un acosador callejero

Hace algunos días Nati Jota usó sus redes sociales para mostrar y mandar al frente a un usuario que había realizado un comentario machista luego de que la rubia contó que fue acosada en la calle.

En esta oportunidad Jota replicó el mensaje de una seguidora que le expuso una situación que vivió y que fue similar a la vivencia que tuvo la influencer.

"Hoy volví al colegio, estoy en 5to, tengo 18 años. Mi uniforme es pollera gris y camisa con corbata. 4 hombres me dijeron cosas como muñequita, linda y otros muchos me miraron de una forma que sentí que si era de noche no la iba a contar nunca más. Vivimos en una sociedad de mierd...", comentó la joven a través de un mensaje privado.

Inmediatamente Jota se solidarizó con la adolescente que debió pasar por un mal momento solo por usar un uniforme escolar: "¿Vieron cuando yo me vestí con pollera de colegiala que me decían cosas? Me sentí incómoda y la pasé para el orto en la calle caminando. Es una paja pero soy adulta, ponele. No tengo que fumármelo pero tengo herramientas", expresó molesta.

Luego se refirió a lo vivido por su seguidora: "Una piba que no es que se puso una pollera de colegiala, es su uniforme de colegio. Está en 5to año, y tiene que ir y volver, y bancarse que le digan cosas porque tiene que estar vestida para ir al cole. Qué paja, son muy asquerosos, desubicados y pajer... de mierda. Que paja que no nos queda otra que mirar para abajo y seguir caminando".

"La piba esta va al colegio, es pibita. Hay chicas, muchas más chicas que les pasa. Están volviendo del colegio con el uniforme que les hacen poner y se tienen que bancar eso de chabones grandes. Así vivimos todos los días de nuestras vidas. No saben lo que es. Representa una mirada del chabón, de una mirada de superioridad que creen que tienen", comentó indignada.

Finalmente Nati expresó su gran temor: "Un día te dicen 'muñequita' y al otro día te hacen algo, un día te tocan el culo y al otro día te agarran y te violan porque creen que pueden... Porque creen que tu pollera de colegiala los avala. Me indigna que después de todo lo que se habla hoy en día todavía haya chabones que sigan diciendo estas cosas en tu cara. Si sos un pajero, guardatelo".