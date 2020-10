Barby Franco lució un diminuto traje de baño en una producción de fotos

En plena cuarentena pero con mucho trabajo de por medio Barby Franco se sinceró en el programa en donde está como panelista y comentó que el aislamiento la perjudicó en su relación con Fernando Burlando.

En el programa “Pampita Online” (Net TV), la joven dijo: “Estábamos un poco desconectados como pareja. Creo que en esta cuarentena es normal tanto en la pareja o con la gente que convivís (familia). Ahora estamos súper… Estamos muy bien, re bien. La verdad que la semana pasada medio que nos pegó la cuarentena y nos peleamos. Yo me quedé tres días en el campo y él se vino para acá. Ahora nos volvimos a amigar", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Por momentos me pasa que tiro mucho de la soga y del otro lado ya se están cansando... Es una estrategia que ya no va. He llegado a estar un mes sin hablarle y pasarle por al lado como si no existiera en este mundo", comentó.

Entre otra de sus actividades, Barby es la cara de la marca Pompavana y en la cuenta de los osados diseños de lencería, la morocha sorprendió con un traje de baño de lyvra negra y atado con cintas que apenas cubrían las partes de la modelo.

El conjunto llamado “Cáncer” al parecer es muy solicitado por las clientas virtuales que no se privan de nada.