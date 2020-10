¡Tres por día! Mónica Farro habló de su rutina sexual luego de una crisis

Luego de comentar públicamente que estaba en crisis con su marido, Mónica Farro se reconcilió con Leandro Herrera en vivo en “Intrusos” (América) y se refirió a su vida en el día a día luego del decreto del aislamiento obligatorio el 20 de marzo del 2020.

Hace unos días la rubia comentó lo mal que la estaban pasando encerrados y peleados con su esposo: "Todavía está en casa, todavía no se fue, pero él estaría feliz haciendo la valija. Él no tolera nada, está aburrido y está cansado. (...) Tengo que hablar con mi abogado para ver cómo es el tema del divorcio. Es feo lo que hizo, me hubiera gustado que sea compañero".

Este viernes Farro nuevamente salió a los medios, pero en esta oportunidad la rubia comentó que los problemas conyugales habían terminado y que la pareja estaba mejor que nunca.

Leandro un poco cansado de los pedidos de la mujer comentó hace unos días: “Soy extremadamente condescendiente con Mónica. Hago todo. Pero todo a mí tiempo, en el momento que yo puedo, pero ella quiere que sea todo en su momento y a su manera. Eso es lo que pasa”.

Ante la tirante situación Mónica reveló que duermen juntos porque “la carne tira” y precisó: “Ahora estamos bien, retomamos lo diario. Hay que recuperar como diez días”.

Intrigado por lo dicho Jorge Rial reaccionó asombrado: “¿Todos los días? Por eso se quiere ir a la mie… Leandro. Claro, ahora se entiende, está presionado. Ese pibe no da más, es carne y hueso”.

Luego la uruguaya acotó: “Veníamos con un ritmo de tres veces diarias y ahora por lo menos… Ahora con la pandemia estábamos todo el tiempo juntos y había que divertirse”. Y entre risas pícaras el conductor acotó: “Tres veces al día no existe. No se puede, no hay manera”.

“El está todo el tiempo dispuesto y yo me dejo. Para eso es joven, sino me hubiera conseguido una persona grande. Si es joven lo aprovecho”, dijo Mónica Farro sonriente y abrazada a Leandro Herrera desde su casa.

Luego en la tarde, la rubia repitió la historia en “La Jaula de la Moda” en donde Horacio Cabak y los panelistas no podían creer la frecuencia sexual de Farro y el aguante del joven marido que la deja con las ganas.