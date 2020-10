Jésica Cirio contó que su hija ya tiene entrenador personal

Jésica Cirio fue entrevistada por la revista Gente. En la misma dijo algo que sorprendió. La mujer reveló que su hija Chloe, de tan solo dos años, ya tiene su propio personal trainer.

La modelo aseguró que está orgullosa de su compromiso con la vida saludable. Además contó que la pequeña heredó su pasión por el fitness: "Toma clases dos veces por semana".

Además, indicó que su hija siente curiosidad por las recetas que prepara. Del mismo modo subrayó que eso la ayuda en la crianza para que la niña. Por ello es que expresó que: "no sienta que debe privarse de sus golosinas favoritas", ya que trata de ofrecerle una dieta equilibrada. "En vez de darle galletitas industriales, preparamos juntas unas caseras con harina de almendras. Mientras jugamos, aprende sobre la importancia de los nutrientes", aseguró. A su vez remarcó que : "Si quiere jugo no pide el clásico de cajita, me dice: 'Mami, ¿exprimimos una naranja?'".

Muchas personas en las redes sociales desataron su furia contra sus dichos, ya que no creen que una nena tan pequeña tenga tales intensiones.