Guido Záffora dejó Intrusos

Luego de conocerse la noticia de la salida de Guido Záffora del programa “Intrusos” (América) este viernes el joven sae mostró muy emocionado al despedirse de la audiencia de Jorge Rial.

Munutos antes de las 16 horas, el conductor comentó: “Hoy se nos despide el pibe. Se nos va Guido, algo que ya venía hablando, y finalmente tomaste la decisión”, dijo el padre de Morena Rial.

Luego habló Záffora y comentó: “Yo pensé este momento en casa y quería que sea como un musical. Que se apaguen las luces y yo poder cantar mis canciones para contar lo que me pasa. Sería un buen final”.

“Me costó mucho tomar la decisión, pensarla, analizarla. Es un año bastante particular para todos, los que están del otro lado y nosotros. Y no es una decisión de estas últimas tres semanas, la vengo pensando desde hace un tiempo largo porque uno tiene miedo a quedarse sin trabajo, a no poder pagar las cuentas, a lo que viene”.

Luego agradeció al canal y las autoridades, como también a los integrantes de “Intrusos”. El joven periodista a partir de ahora, formará parte de “Informados de Todo”, el ciclo de Guillermo Andino.