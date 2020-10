Luis Machín se enojó y lo sacaron del aire en Crónica TV

En medio de la cuarentena por el coronavirus y recurriendo a las entrevistas virtuales, Luis Machín vivió un confuso momento luego de esperar más de 40 minutos para que en el canal Crónica TV lo entrevistaran.

Todo ocurrió el sábado 3 de octubre, cuando el actor intentó realizar una promoción del espectáculo teatral que realiza junto a la actriz Gilda Scarpetta y su hijo Lorenzo.

Luis Machin se incho de la espera en Cronica tv. 40 min es demasiada espera para chivear tu espectáculo. #luismachin pic.twitter.com/wDplRUlsp5 — SoyHoracio (@horaciogarro) October 3, 2020

Machín se cansó de esperar tantos minutos y no dudó en hacérselo saber al conductor del programa El Run Run del Espectáculo, Fernando Piaggio: “Hace 40 minutos que estoy esperando para la nota”, recriminó apenas comenzada la entrevista.

"Acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar muchachos ¿Hacemos la nota?" comenzó Machín molesto en el primer contacto con los conductores y uno de ellos le dijo: “¿Estás con mala onda?”. “No, no. ¿Ustedes? ¿Cómo están, bien?”, respondió el actor.

“Sorprendidos por tu mala onda”, lanzó Piaggio, quien luego justificó la dinámica del programa al señalar que se "transmite en vivo".

“No, no. Yo estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando, por eso. Estoy sorprendido que me hayan tenido y no me hayan dicho nada. No sabía si estaba al aire o no estaba al aire. Es difícil así”, manifestó el actor.

Visiblemente molesto el conductor decidió poner fin al contacto con el actor y dijo: “Está bien. Bueno, te deseo un lindo streaming. Gracias Luis, gracias. Chau”.