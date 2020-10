Macarena Rinaldi muestra su piel y añora el verano

View this post on Instagram

Mimarse, darse un gusto, cumplir un u201ccaprichitou201d, hacer cosas para uno... en fin, lo que NOS PLAZCA! Lo que le venga a uno en gana, estu00e1 bien. Y hace bien ud83dude0a El manejo de la culpa es difu00edcil, pero pero tambiu00e9n es una lucha que podemos tratar de comprender y desarmar. En este contexto, la realidad de hoy; donde no tenemos la libertad total de elegir sobre algunas cosillas, bien valen los recuerdos!!! Los recuerdos lindos, de momentos donde uno se sintiu00f3 a gusto y disfrutando, estu00e1n disponibles para u201cvolver a pasar por ahu00ed u201c y esbozar una sonrisa. ud83eudd0d