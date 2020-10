Natalia Oreiro deslumbró con un vestido transparente

Natalia Oreiro no hace mucho creo su cuenta de Instagram y a los pocos minutos de estar en línea ganó miles de seguidores que no podían creer que la estrella de la canción y de la actuación no disfrutara de los beneficios de promoción en la red de la camarita.

Con un éxito insospechado en Netflix con su documental “Nasha Natasha”, la uruguaya sorprendió por estos días con un vestido casi blanco y transparente que dejaba ver parte de sus pechos.

La mujer de Ricardo Mollo encantada con la producción fotográfica escribió junto a las fotos: “Si no tardas mucho, te espero toda la vida. Oscar Wilde” y el posteo ganó más de 66 mil “likes” y mensajes como: “gracias por hacerme tan feliz, sos una d las pocas personas q m pueden sacar una sonrisa y q m dure un dia entero…”, “Hermosa”, “Divina”, “Mamma mía”, “Esaaa !!!! lo que te queda el pelo corto”, entre otros.

También la madre de Merlín Atahualpa compartió nuevas fotos pero en esta oportunidad lució un vestido verde esmeralda que impactó por su presencia. La reciente publicación rápidamente superó la barrera de los 40 mil likes y casi 700 comentarios.