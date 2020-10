Jujuy Jiménez muy sexy se divierte con los desafíos en las redes sociales

En un momento especial de su vida y con la intención de canalizar sus energías de la manera más positiva posible, Jujuy Jiménez fue entrevistada por La Nación y contó que decidió comenzar a practicar yoga y meditación como una nueva etapa en su vida y para aprender a controlarse.

“Estoy haciendo yoga y meditación y ya son un hábito que incorporé a mi vida diaria. El yoga es una disciplina que equilibra cuerpo, mente y alma. Además hago meditaciones todos los días cuando me despierto porque me aquieta la mente y me hace muy bien. En algún punto está bueno este parate porque la vida pasaba muy rápido y no había tiempo de detenerse a pensar”, comenzó diciendo la joven.

Luego agregó: “Estoy armando mi hogar, dándole vida y el curso de PNL (Programación Neurolongüística) también me ayudó a estar sola porque siempre fui muy sociable y viví con mis hermanas, conviví con novios y ahora estoy conociéndome un poco más y aprendiendo a estar conmigo misma y me gusta”.

En este proceso de introspección, la morocha no deja de divertirse y, a través de sus redes sociales, Jujuy intenta sumarse a todos los desafío que surgen relacionados al baile y la música.

Su millón y medio de seguidores en Instagram aplauden felices desde la cuarentena las ocurrencias de la ex de Juan Martín del Potro.