Natalie Weber lució una bikini fucsia que acentuó sus curvas

La modelo Natalie Weber comparte muchísimas fotos en su cuenta de Instagram. De sus tardes libres, su trabajo y entrenamientos. Esta vez, posó en bikini fucsia que acompañó con una gorra para taparse la cara del sol. “Domingo”, escribió junto a la imagen.

Hace unos días, Weber reconoció que a su pareja, el futbolista Mauro Zárate no le gusta que comparta toda su vida privada en las redes. En el programa Pampita Online reveló: “Mauro es celoso y cuando la ve me dice ‘¿por qué? Era necesario esa foto tan en cu…’. Y no me la comenta ni le pone like. Ahí ya me demuestra que no le gustó”.

Y añadió: “La realidad es que si yo lo dejo ser, le molesta que salga en ropa interior o que me muestre. Le genera celos, peo me gusta de él que se la banque, no me lo diga y me deje hacer lo que me hace feliz”.

Además, contó que cuando ella estaba participando en el Bailando muchas veces lo tildaron de “machirulo” pero considera que en esa oportunidad era normal que el deportista sienta celos. “Creo que a cualquier hombre le genera un poco de celos que su mujer se muestre. No podría estar conmigo un ‘machirulo’ igual, pero en ese momento se puso celoso porque estuve expuesta y siempre fuimos perfil bajo”, cerró.