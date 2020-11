¡Estalló de bronca! Dalma Maradona casi choca por culpa de la prensa

Desde que Diego Maradona fue internado en La Plata para realizarle unos estudios, hasta su operación en una clínica de Olivos en Buenos Aires, todo gira en torno del ex jugador y la relación familiar entre sus hijos y sus es se vuelve complicada en cada decisión.

A esta situación se le suma el interés periodístico que no deja de seguir y cubrir cada paso de los integrantes del clan Maradona.

Y si bien muchos comentan el asedio de los medios, quienes no que quedan calladas la boca son Gianinna y en especial Dalma a la que la situación la pone furiosa.

Este lunes por la tarde, la mayor de las hijas de Claudia Villafañe al intentar retirarse de la clínica donde se encuentra internado su padre protagonizó un episodio con un grupo de periodistas y fanáticos que esperaban el parte médico del DT.

Al salir Dalma en su auto muchos se abalanzaron ocasionando un caos que de casualidad no terminó en accidente. Horas más tarde y quizás menos angustiada la actriz usó sus redes para manifestar su enojo: "Acabo de salir de la Clínica y casi choco porque no pude ver a un auto que venía, porque se me ponen adelante cada vez que quiero salir ¡Todavía estoy temblando. Llegué a pedirle disculpas al pibe que estaba muy enojado CON JUSTA RAZÓN", comenzó diciendo.

"Por favor, ¡basta! Vamos todos los días y nunca vamos a hablar... ¿Qué buscan? A mi hermana le rompieron el parabrisas y a mí me pegaron en el vidrio con una cámara de fotos y ¡HOY CASI CHOCO!. ¿Qué hacen? ¡Eso no es un trabajo! ¡Por favor BASTA!”.