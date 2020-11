La Bomba Tucumana denunció a su ex por estafa

Gladys es un de las referentes de la movida tropical, sus idas y venidas en el ambiente resurgieron con su aparición en los diferentes formatos de Tinelli. En los dos últimos años ella es noticia por los múltiples escándalos que envuelven su vida y ya no tanto por sus lanzamientos musicales.

Esta vez el ambiente de la televisión habla de la "bomba" por una presunta estafa por parte de sus ex pareja. Ella fue quien indicó que el posee un auto que compro mientras estuvieron juntos. “Mirá estoy esperando hasta el jueves, que es la promesa que me lo devolverá, él tiene un auto mío, lo tiene y se anda paseando con su novia de aquí para allá. Él tiene un auto mío, que yo lo compré para que sea usado para mi mamá, yo lo compré con el esfuerzo y fruto de mi trabajo, toda mi familia estuvo enferma con COVID y no pudieron buscarlo durante todo este tiempo por ese tema y ahora necesito que me lo devuelva”.

La interprete de la "pollera amarilla" no dudo en especificar y detallar sobre el hecho que hoy la atormenta. “El que está a cargo del auto es mi hermano y no pudo buscarlo por el tema del COVID, falleció un tío mío durante este tiempo y se complico ir a buscarlo, lo llamo por teléfono y me maltrata, pero de todas formas le estoy dando la opción que lo devuelva y no vaya preso, solo quiero me lo devuelva para no ir por más, así que básicamente eso es todo amigo, te voy a mantener informado porque necesito la ayuda de ustedes” indicó durante un audio enviado a un periodista.

“Soy una mujer que toda la vida laburé, ahora me siento estafada, usada, todo lo que tengo me lo gané laburando, todo lo que hice en mi vida es laburar, siento que esto es muy injusto”, finalizó la cantante.

Mientras ella sufre, otros periodistas aluden a que su molestia proviene a que su hoy ex pareja ya rearmo su vida con otra persona mucho menor que ella.