¡Escándalo! Lola Latorre ahora enfrenta rumores de embarazo

La historia de nunca acabar sobre Lola Latorre y sus metidas de pata tiene un capítulo más, porque luego de burlarse de los temblores de Nacha Guevara en el Cantando, contagiarse de Covid 19 y asistir a una fiesta clandestina en Mercedes, este martes se conoció la noticia de que su novio le había pedido un tiempo cansado de la exposición mediática.

Pero eso no fue todo, porque su madre Yanina Latorre usó su espacio en “LAM” (El Trece) para aclarar algunos tantos y dejó deslizar la palabra menos pensada: embarazo.

Nuevamente y con más firmeza que nunca, Yanina volvió a negar que su hija participara de la fiesta clandestina, pero también negó la separación de la joven de Jerónimo González Cháves: "Me encanta que me preguntes. No, no sólo no se separó sino que el viernes vienen mis consuegros a comer a casa", dijo Yanina ante la pregunta de Ángel de Brito.

Inmediatamente Cinthia Fernández jugó con la predicciones y lanzó: "El viernes dije 'uy, le va a anunciar baby'".

Visiblemente nerviosa Latorre respondió: "Cortó con el novio, está embarazada y es soltera. No, vienen el papá y la mamá del novio a comer a casa… No, igual me encantaría ser abuela, amo, nací para cuidar bebés", concluyó la rubia esperando que los rumores en torno a su hija se terminen.