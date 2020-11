Una más y van… Nicole Neumann se animó a la bikini taparrabos

De regreso a Argentina luego de festejar su cumpleaños en Miami, Nicole Neumann retomó sus obligaciones laborales y apenas llegó a su casa la modelo no dudo en comenzar a disfrutar de su enorme pileta y luego compartió las imágenes en sus redes sociales.

A través de su Instagram la ex de Fabián Cubero comentó: “Hola, Ya fue oficialmente inaugurada la temporada de bikinis, no?”, y junto al texto la rubia compartió dos fotos luciendo una de las bikinis tendencia de la temporada de verano más conocidas como “taparrabos” en color rojo que los fanáticos admiraron desde el primer momento: “Diosa”, “te amo”, “sos la más linda”, fueron algunos de los comentarios que la panelista recibió, pero también se encontró con algunos usuarios que no están muy de acuerdo con la nueva moda de las famosas: “No se cómo les gustan esos bikinis que parecen un pañal !” dijo uno de ellos y otro agregó: “Vos sos divina muy bella y linda persona. El diseño no me gustó mucho... pero no es lo que importa!”.

Como Nicole, las famosas que eligieron ese tipo de bikini son Cinthia Fernández, Sol Pérez, Ivana Nadal y Rocío Guirao Díaz.