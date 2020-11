Carlos Tuti García de ´La Oveja Negra´ dio positivo a Covid 19

Este jueves en la noche los fanáticos de la banda sanjuanina “La Oveja Negra” se sorprendieron al leer un posteo en la cuenta de Instagram de Carlos “Tuti” García líder de la agrupación quien confirmaba que se había contagiado de coronavirus.

A través de un texto acompañado del logo del grupo el cantante escribió: “Hace un tiempo largo escuché decir a varios allegados ´Todos vamos a tener Covid´, no sé con certeza si va a ser así, lo que sí sé es que la situación es cada vez más compleja”, comenzó diciendo el artista.

Luego agregó: "Ahora me tocó a mí, por lo que he decidido ausentarme de mis perfiles personales hasta que la salud me permita volver"…Cuídense mucho. Esto no es broma. Se están muriendo conocidos, amigos, familiares...", finalizó el sanjuanino realizando un llamado a cuidarse y respetar los protocolos sanitarios impuestos para evitar más contagios.