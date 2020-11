¡Fuego! Belu Lucius sorprende con poca ropa en las redes sociales

Poco conocida por la audiencia popular la influencer Belu Lucius impacta en cada emisión del reality “MasterChef Celebrity” y, de a poco, va ganando más seguidores a los que ya tenía en su cuenta de Instagram.

Además del cariño de muchos usuarios en las plataformas virtuales, Belu también comentó en el programa radial “Agarrate Catalina” que hay haters que le envían feos y discriminatorios mensajes acerca de su aspecto físico: "Desde el jardín se me apartaba porque era la grandota. No saltaba la soga porque era la grandota, no jugaba el elástico con las otras nenas porque era la grandota", dijo y se refirió a las críticas actuales que está recibiendo en las redes desde que comenzó el programa de Telefé: "Mis ojos cada vez que hay una gala, son tendencia en twitter porque me dicen que tengo ojos de huevo, que seguramente tengo tiroides, que se me van a salir los ojos…Yo soy así, no vine al mundo a agradarle a nadie", comentó.

En esta semana la joven madre de dos niños pequeños mostró su piel en su cuenta de Instagram y luciendo una pequeña bikini floreada promocionó las prendas diseñadas para una cápsula con su nombre: “Donde les gustaría irse de vacaciones? A mí, a NECOCHEA!!” agregó la joven y el posteo ganó más de 125 mil “me gusta” y los mensajes más ocurrentes: “Lomazoo pasa la receta genia total”, “sos una bomba”, “Fuego”, “Te amo”, “Aguante Necochea”.