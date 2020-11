Presunto estafador: Denuncian al nuevo pretendiente de Susana Giménez

Por estos días se vio a Susana Giménez, quien está en su casa de Punta del Este, muy cerca de un empresario que se acercó a la conductora sin importarle el tema de los protocolos sanitarios por el Covid 19.

Se trata de Aníbal Raúl Arrarte Artigalas quien se mostró más que interesado en la argentina que decidió pasar la cuarentena en su mansión “La Mary”.

También su hermano, Patricio Giménez aprovechó el encierro y criticó a Artigalas a través de las redes sociales. Según el músico, el uruguayo era una persona para desconfiar.

“Aníbal Raúl Ariarte, o no sé cómo te llamás, sé lo que sos, sé lo que no tenés, no te hagas el empresario del jet privado porque a mi hermana estoy para cuidarla y no hay más vividores ahí cerca”, había advertido el músico.

Luego agregó: “Este hombre sacó a bailar a Susana. Ella no te conoce, no sabe tu nombre ni apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dice ‘sacate una foto’. No hay más que eso, ¿estamos? El resto y toda la información de los noticieros es porque la proporcionaste vos porque tenés ganas de fama”, sentenció.

Y tan errado no estaba Patricio, porque según se supo el supuesto nuevo novio de Susana y muy conocido en el ambiente empresarial por relacionarse a las criptomonedas tiene una denuncia por estafa por haber incumplido, aparentemente, un contrato de inversión en dólares que se firmó en 2019.

El portal PrimiciasYa accedió a la demanda que realizó un grupo inversor y por el que asegura que Arrarte nunca retornó su parte ni los intereses. Según la versión del candidato de la rubia es que él compró unos pescados que quedaron varados en el puerto por la pandemia, pero los denunciantes sostienen que el acusado se gastó todo el dinero en gustos personales.

También fue Aníbal Raúl Arrarte Artigalas quien fue detenido en abril en Mar del Plata luego de que se viralizara un video que él grabó en medio del Boulevard Marítimo y la avenida Colón incitando a la gente a romper la cuarentena.