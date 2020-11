Angela Torres dio su postura sobre el machismo

El ataque a dos docentes y profesionales del mundo de la danza dejó consternado al ambiente artístico. Es por ello que la actriz y cantante Angela Torres dio a conocer su postura con un video en el que habla sobre el machismo en la Argentina.

La joven actriz expreso enfáticamente: "Yo ya estoy muy cansada, realmente es muy angustiante todos los días levantarme a la mañana y ver un caso de femicidio, un caso de abuso, un caso de violación. Y lo desconsiderado que es que ustedes, varones, no se hagan cargo del lugar que ocupan en la sociedad y no decidan transformarlo".

Luego indicó: "Siento que es momento de que ustedes se empiecen a replantear y que empiecen a ser valientes y decir 'yo no estoy de acuerdo con esto' y a transformar de a poco las cabezas de sus amigues y a expandir un mensaje de una evolución que es necesaria".

En muchos momentos se dirigió específicamente a los hombres: "No entiendo cómo ustedes, chabones, no se sienten incómodos con nuestra incomodidad, con lo feo que es lo que tenemos que vivir todo el tiempo y cómo no se dan cuenta de que ustedes van plantando esa semilla".