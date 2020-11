Flor Vigna despertó sexy en la mañana y lo compartió en las redes

Una vez más Flor Vigna mostró toda su belleza a través de las redes sociales. En esta oportunidad y recién levantada, luego de una noche larga de gala de eliminación en “MasterChef Celebrity” (Telefé), la joven se mostró aún recostada y compartió un look de entrecasa.

A cargo de las entrevistas y las redes sociales del reality de cocina, Flor aceptó estar en el programa de Telefé en ese puesto aunque desde el canal la querían tener como participante, pero la novia de Nico Occhiato se negó por no tener experiencia en la cocina.

Ahora impactó en su cuenta de Instagram recién levantada y sin ganas de ordenar la habitación de su nueva casa: “La idea era ponerme a ordenar pero me desconcentre. Mi flash :(Woww ahora que lo pienso es una analogía inconsciente de casi toda mi vida, cuando quiero ser muy ordenada/estructurada no sale una garompa cuando dejo suceder término en un baile que me mueve todo por dentro). Mi mente : Bueno Flori estaríamos deja de hacerte la boluda y limpia la casa”, comentó a sus más de 5 millones de seguidores quienes le dejaron más de 700 mil “me gusta” a la ex Combate.