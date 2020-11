La sensual Andrea Rincón tentada por Telefé para un programa exitoso

Andrea Rincón su bien mantiene un perfil bajo, cada vez que aparece en los medios genera noticias y hasta polémicas.

Luego de su paso por el “Cantando por un Sueño” (El Trece), la actriz sorprendió al revelar que su representante está en tratativas con Telefé para su posible ingreso al exitoso programa de cocina “MasterChef Celebrity”.

En comunicación con el programa radial “Tercer Tiempo” (AM 1220/Radio Eco) la morocha comentó: "Lo está viendo mi mánager. Hay tratativas con un montón de cosas y ésta es una de las tantas. Hay cosas que las decido yo, como lo actoral, pero esto lo dejo que vea él", explicó la actriz en referencia al programa en donde también participó y fue eliminado su ex novio, el Mono de Kapanga.

Luego Andrea comentó su opinión sobre el reality de cocina: "Voy a ser honesta yo no lo miro, porque no miro la tele, veo Netflix, veo Flow. En un momento dejé de ver tele porque la prensa es muy partidaria y entonces decidí dejar de darle de comer a ese tipo de prensa”, dijo.

Luego la ex Gran Hermano comentó algo que le molesta del programa del canal de las pelotas: "Siento que no sé si la voy a pasar muy bien en el aspecto del tiempo. La verdad que me pone un poco nerviosa que te den un tiempo. A los ocho años aprendí a cocinar, mi madre tenía problemas de salud, y entonces me enseñaron, y lo primero que hice fue milanesas. A veces cocinaba para diez personas, me tocó la cocina para colaborar. Además a mí me encanta la comida", finalizó.

¿Aceptará?