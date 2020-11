Vicky Xipolitakis negó recibir ayuda en MasterChef Celebrity

Invitada a “Cortá Por Lozano” (Telefé) Vicky Xipolitakis comentó cómo pasó los días de aislamiento luego de dar, junto a su hijo, positivo para coronavirus y su momentáneo alejamiento y reemplazo en “MasterChef Celebrity”.

Considerada como una de las grandes atracciones del reality de cocina, la griega enfrenta acusaciones, tanto de usuarios de las redes como de algunos periodistas como Rodrigo Lussich, de que es ayudada en sus preparaciones por un grupo de cocineros que tiene como finalidad asistir a algunos participantes del show.

Durante la nota con Vero Lozano, Xipolitakis se encargó de negar las acusaciones frente a un cuestionamiento de Marcelo Polino: “Está este mito de que no cocinas, que hay un enano abajo de la mesa, que te dan los platos. Por favor, aclaralo. Sabemos que no es verdad”, dijo el periodista a lo que la rubia respondió: “¡Ni yo lo conozco al enano! No sé ni quién es, no hay nadie. Sería una falta de respeto a mis compañeros, estamos todos jugando por lo mismo, los platos hablan y los hornos son todos iguales”, exclamó.

Luego dijo: “No haría trampa, es la primera vez que muestro la persona y no el personaje. Por eso, estoy poniendo todo. No voy a jugar, voy a hacer las cosas bien porque si no me quedo con Salvador. No me permito que algo me salga mal. Después de criar a un nilo sola, en la vida me doy maña para todo”, concluyó molesta la participante del exitoso programa culinario.