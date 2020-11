¡Impensado! Una empresaria de Miami quiere adoptar a More Rial

Morena Rial siempre es noticia y más aún por sus recientes peleas con su padre Jorge Rial y la mujer del conductor con la que la mediática no se lleva muy bien.

Ahora se conoció la noticia de que Morena Rial tiene una amiga empresaria que tiene serias intenciones de adoptarla como hija y abuela del pequeño Francesco.

Se trata de Jackie Patoka une empresaria de Uruguay pero instalada hace varios años en Punta del Este.

Entrevistada por la Revista CARAS, la mujer comentó el porqué de su interés por estar cerca de Morena Rial: "La conocí por Abigail Pereira. Estábamos haciendo una canción de discriminación. Ella me la presentó. Yo conocía su historia pero no en profundidad como ahora. Estuvo por venir a Estados Unidos pero tuvo una pelea grande con su padre y no pudo viajar. Esto fue hace 3 años", dijo Patoka.

Luego agregó: "Después compartimos unos días en Punta del Este, donde vino con Francesco y Facundo Ambrosioni Se alojaron en mi departamento y ahí hicimos un lazo de madre e hija. Ahora somos inseparables. Después de un tiempo me empezó a decir mamá. Es un lazo que le hace falta. Debe ser bravo ser abandonada", comentó.

La mujer también se refirió a Jorge Rial y a su ex mujer Silvia DAuro: "A ella no la conozco y con él hablé sólo dos veces en un momento en el que estaban peleados y More estaba muy mal y él me dijo que necesitaba sus tiempos y está perfecto. No me meto en esa relación. Yo a More la quiero, la quiero cuidar y es mi hija, no “como” mi hija. Cuando me dijo mamá por primera vez me estremeció porque me lo dijo desde el alma. Tiene esa necesidad de lazos y no juzgo a su padre", recordó la mujer.

Si bien el interés es grande, la empresaria tiene serias intenciones de tener una charla con el conductor de “Intrusos” (América) para dejar todo en claro: "Yo no la crie y respeto el trabajo de su padre, porque no lo conozco. No me correspondería, excepto que el padre me diga: "Tomala" pero no creo, porque yo sé que él la quiere. El abraza a su nieto y manifiesta su amor. Cada uno manifiesta su amor de forma distinta", reflexionó y agregó: "Sé más de lo que se imaginan. No lo voy a decir porque no me corresponde, pero sé lo que ella sufrió. La gente le dice cosas tremendas. Ahora está bien encaminada, aunque está angustiada por un montón de temas".