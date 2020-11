Tacho Riera al borde de la censura con su foto al desnudo

A Tacho, el ex Casi Angeles, se lo ve desnudo. Completamente. Si bien no se le observa la cara, sino el "lado B" de su cuerpo. Muchas fanáticas volvieron realidad su sueño de verlo como Dios lo trajo al mundo.

La imagen muestra desde los talones hasta la nuca, pasando por la espalda, la cola, los muslos, los antebrazos, una parte de la axila, y el contorno de sus palmas. La foto provocó una revolución en sus redes y no es para menos.

Sobre esta foto muchos de sus seguidores le dejaron su "like" ("me gusta", en castellano) y otros le escribieron un mensaje. Sucede que en en menos de una hora, la publicación ya iba en busca de los 100.000 "me gustas" y estaba cerca de los 2.000 comentarios.

El mismo, al lado de la imagen, escribió "hasta que Instagram decida censurarla", debido a las diversas restricciones del medio digital. La imagen fue tomada por la novia del actor, su colega Giulia Gabetta, con quien mantiene una relación de extremado bajo perfil.