Yanina Latorre amenaza con Carta Documento a una conductora

El enojo de la mujer del ex jugador Diego Latorre tiene raíz en que semanas atrás se viralizaron unas imágenes de Lola Latorre en una supuesta fiesta clandestina. Este hecho le costó a la hija de Yanina Latorre la suspensión del Cantando 2020. El abogado Burlando fue quien desmintió que las fotos se traten de Lola. Del mismo modo calificó como una “total injusticia” lo que está viviendo la joven.

Entonces, a partir de todo este problema Yanina Latorre desmintió categóricamente que las imágenes se traten de su hija: “No es Lola chicos, nada que ver. Obviamente conozco a mi hija y les aseguro que las de las fotos no es. Lola jamás fue a una fiesta clandestina. Es más, la de la foto ni se parece. Soy la mamá y reconozco claramente a mi hija.” fue lo que aseguró.

No contenta con sus aclaraciones sobre el caso, Yanina Latorre fue por más e hizo responsable a Pampita por la viralización de las imágenes. Además amenazó a la modelo con con iniciar acciones legales a ella y a todo el equipo: “Ángel, y yo voy a ser autorreferencial, la semana pasada o la anterior la que instaló la foto falsa de Lola fue Pampita. Yo le mandé carta documento a todo el programa, productores, porque era mentira, era falsa”, arrancó Yanina. Todas las declaraciones fueron generadas en el programa de Angel DeBrito.

Sobre esto expresó "Pampita, hasta ahora, al otro día no dijo che, la verdad que la de la foto no es Lola Latorre. Ni una desmentida, ni un pedido de disculpas. La verdad que no fue algo así nomás, esto complicó mucho a mi hija”, agregó Yanina molesta con la conductora por haber instalado una “falsa noticia”.

“Yo estoy esperando que Pampita que salga a desmentir lo que instaló. Esto no es algo liviano, se metió con una chica de 19 años en una fiesta. Que diga bueno, la verdad fue, no fue, le creo, no le creo la historia, está imputada, no está imputada, la foto no era Lola. Estoy esperando que Pampita lo niegue”, concluyó Yanina Latorre.