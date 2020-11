Mira la casa de que influencer fue allanada tras una denuncia penal

La causa en contra Martín Cirio, más conocido como La Faraona sigue en vilo. Por lo que la nueva medida fue el allanamiento de su casa y la de su madre. Cabe recordar que el influencer fue denunciado penalmente por "apología del delito e instigación a cometer delitos". Esto fue luego de que se dieran a conocer tuits suyos de hace años, es decir que datan del 2010 en adelante. Según su relato solo eran bromas.

El encargado de emitir esta información fue el abogado que representa a una víctima de pedofilia que decidió denunciar a Cirio. Es por esta razón que la policía allanó la casa del instagramer. En la vivienda secuestraron 2 computadoras, 3 teléfonos y 89 unidades de almacenamiento.

Cuando todo comenzó a conocerse y ponerse en tela de juicio, La Faraona "desapareció" por casi un mes de las redes sociales. Sin embargo hace pocos días publicó un descargo donde reflexionó sobre lo ocurrido. A su vez prometió cambiar algunas actitudes que puedan considerarse ofensivas.

El youtuber Martín Cirio,“La Faraona”,imputado x “apología del delito (pedofilia).Le allanaron la casa de su madre en Parque Patricios.Le secuestraron 2 computadoras, 3 celulares y 89 unidades de almacenamiento (dos tarjetas de memorias SD y 87 CD’s regrabables.Serán peritadas pic.twitter.com/U1iNaMjW4x — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) November 19, 2020

En su reaparición expresó “Esos tuits me convierten en un idiota que hizo chistes con algo que no se jode, no me convierten en un pedófilo, no hice nada". Luego de esto preciso que no le gustan menores que él. Del mismo modo apuntó a gente que lo quiere "desaparecer" de las redes por lo que él milita y visibiliza.