Polémicas palabras de Ivana Nadal en las redes, ¿se recibió de doctora?

Ivana Nadal volvió estar en el ojo de la tormenta al compartir un video en el que realizó una reflexión sobre las enfermedades. Con su bikini negra no dudo en darle un consejo a sus seguidores. Sin embargo el tiro le salió por la culata ya que hizo enojar a muchos en las plataformas sociales.

"El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad, y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto, ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales? Que todas las enfermedades tienen cura si vos crees en vos. Replantealo y fijate. Si no creés está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tenemos la propia. A disfrutar", manifestó la morocha en sus historias de Instagram.

Ivana Nadal Doctora. pic.twitter.com/fxnCQok9TZ — Real Time Rating uD83DuDCC8 (@RealTimeRating) November 2, 2020

Estos dichos llevaron a que muchos salieran a repudiar el mensaje. Entre ellos expresaron: "Se cancela estudiar medicina hermanas, la doctora Ivana Nadal nos cuenta que las enfermedades se curan creyendo en vos mismo", "Ivana Nadal dice que la ansiedad se cura creyendo en uno mismo, que boluda y yo hace 8 meses le estoy pagando a la psicóloga $5000 para tratar mis ataques de ansiedad", "Dice Ivana Nadal que si te agarraste un cáncer de pulmón es porque fuiste muy mala onda y vibraste muy bajo", fueron solo algunos de los tuits en contra de la instagrammer.

Luego de darse cuenta lo que generó en las redes sociales es que decidió hacer un descargo en sus historias de Instagram, aunque en realidad no se le vio una pizca de arrepentimiento. Ella indicó: "Yo juro que lo entiendo. Entiendo a todos los que me dicen que es una ridiculez lo que digo. Entiendo que no crean pero es lo que yo creo. Entiendo que no compartan mi vida. Entiendo que no les guste ninguna palabra que sale de mi boca. Yo solamente les pido que me dejen vivir mi vida".