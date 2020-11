Yanina Latorre negó que su hija estuvo en una fiesta clandestina

Este fin de semana circuló la información que Lola Latorre, junto a cientos de jóvenes más, fueron demorados por la policía al participar de una fiesta clandestina en medio de la pandemia por el coronavirus.

El encuentro de los jóvenes con música y alcohol se realizó en Mercedes y, según algunos medios de la zona, la hija de Yanina y Diego Latorre estuvo en el lugar y al llegar personal policial fue demorada.

La familia Latorre desmiente terminantemente que Lola haya participado de una fiesta en Mercedes y mucho menos que haya sido demorada. El doctor Fernando Burlando, representante legal de la familia, está tratando de esclarecer lo sucedido. Vamos a ampliar.https://t.co/2OCKcGmofn — PAULO KABLAN (@paulokablan) November 1, 2020

Luego de salir a desmentir la información, Yanina Latorre acudió a su abogado Fernando Burlando quien descartó el rumor y el domingo en la tarde la rubia confirmó: "Él se está ocupando de todo…Solo quiero aclarar los hechos", dijo Yanina.

Consultada por el portal DiarioShow, Yanina Latorre aclaró que Lola no entró a la fiesta sino que "fue a buscar a una amiga": "No, ella no fue. Ella fue a buscar a una amiga que estaba ahí en la fiesta y se asustó. Y le tomaron los datos cuando la retiró", aseguró Yanina.

Paulo Kablan y el portal RatingCero.com dieron más información sobre el hecho supuesto de que Lola Latorre participó de una fiesta clandestina luego de haber tenido coronavirus y contagiar a su padre quien debió ser internado.

La policía intervino en la fiesta por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Unos 20 efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) de Mercedes detuvieron a los participantes de la fiesta, realizada en una quinta ubicada en calle 667 y 638, según informó Noticias Mercedinas.