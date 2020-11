¡Muy sexy! Belén Francese mostró sus curvas y dio una gran noticia

Con un año marcado por tantas postergaciones por la llegada de la pandemia del coronavirus, Belén Francese vio destruido su gran sueño de casarse con una gran fiesta llena de familiares y amigos.

En pareja con el mendocino Fabián Lencinas desde hace un año, la rubia comenzó a planear el año y, en un primer momento la boda sería en mayo, luego pasó a septiembre, octubre y finalmente la poetisa se dio por vencida ante la gran incertidumbre.

También al comienzo del año Belén se contagió de coronavirus luego de participar en el programa “El Precio Justo” (Telefé) de Lizy Tagliani en donde también hubo varios infectados.

Ahora, más relajada y con otra idea de unión, Francese confirmó que se casará antes de fin de año por civil: “Fue un año muy atípico y no pudimos hacer la fiesta pero estuvimos hablando con Fabi y vamos a hacer un casamiento íntimo, con el protocolo y lo poco que se puede hacer ahora en pandemia. Después, más adelante, haremos la añorada fiesta. No nos queremos quedar con esa sensación de que no la pudimos cumplir. Lo vamos a hacer pero cuando se pueda y ahora haremos algo tranquilo e íntimo”, dijo Belu y agregó: “Nuestra idea es hacerla en una bodega en Mendoza y aprovechar esos paisajes espectaculares. Mendoza es como mi segundo hogar, viajamos seguido y queremos hacer la fiesta allá”.

Acerca de la boda por civil la actriz dijo: “Esta semana vamos a definir la fecha con el registro civil pero será antes de que termine el año. A más tardar la semana que viene me dirán la fecha y será aquí, en un Registro Civil de la Capital Federal. Va a ser muy íntimo y estoy tan contenta. Fue un año muy especial, difícil para todos y quiero coronarlo de la mejor manera”, comentó.

Mientras tanto Belén disfruta, cada vez que puede, de la tierra de su prometido en donde muestra su belleza y sus curvas a través de sus redes sociales.