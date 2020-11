¡Gran celebración! Pampita y Roberto festejaron su primer año de casados

Ya se cumplió un año de la lujosa boda entre Pampita y el empresario gastronómico Roberto García Moritán. Luego de un corto noviazgo el hombre le propuso casamiento en una paradisiaca isla y lo que todo parecía ser una “puesta en escena”, se convirtió en una relación afianzada.

Por esta fecha especial Moritán organizó una sorpresa doble y además de una romántica cena a la luz de las velas, el empresario compartió además un romántico video en su cuenta de Instagram.

Sorprendida por la sorpresa, Pampita escribió en sus redes: “¡Feliz aniversario mi amor @robergmoritan! No alcanzan las palabras para describir y agradecer todo lo que me das. Cada día de este año me hiciste sentir tan amada. ¡Qué hombre más maravilloso me mandó Dios! ¡Te amo con mi alma entera!”.

El video que cuenta con la voz en off de Moritán dice en una de sus partes: “Ya nunca más vas a estar sola. ‘Cuidame’, me pedís, y yo te juro que una y otra vez, que doy la vida por este amor”, relata y agrega: “Conozco cada parte de tu cuerpo, cada fracción de tu sonrisa, que hay detrás de tu mirada, el motivo de tus risas, tus palabras, tus miedos y todo el amor que sos capaz de dar…Hoy cumplimos un año, el primero del resto de nuestras vidas”.