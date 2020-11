Prandi se refirió a ser madre junto a su nuevo novio

La actriz y conductora manifestó que con el músico están viviendo plenamente su noviazgo. Sucede que luego de varios años de relación y un divorcio caótico, indicó que esta lista para dar un nuevo paso con su actual pareja.

Denuncias por estafa y violencia de género fueron parte de la vida de esta mujer que ahora busca revalorizarse y llevar a otro nivel su feliz situación.

El pasado 11 de septiembre, la conductora se animó a blanquear que comenzó una relación con Emanuel Ortega. A su vez reveló que sus hijos Rocco y Mateo ya lo conocieron.

En declaraciones con un medio nacional la conductora declaró que atraviesan una de las mejores etapa de la pareja. Luego no descartó la posibilidad de ser madre nuevamente. “Cuando uno está en pareja no descarta nada. ¿Ser madre nuevamente? No me lo planteé”, manifestó.