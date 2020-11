Un huevo crudo dejó a Boy Olmi fuera de MasterChef Celebrity

Este domingo el programa éxito de Telefé “MasterChef Celebrity” tuvo una nueva gala de eliminación y en esta oportunidad fue Boy Olmi, uno de los favoritos del reality el que tuvo que dejar su delantal y salir por la puerta grande del programa de formato internacional.

Este fin de semana Boy Olmi, Analía Franchín, Leticia Siciliani, Federico Bal, Claudio el Turco García y Belu Lucius tuvieron que enfrentarse y descubrir el contenido de la caja misteriosa que, en esta oportunidad, contenía gran variedad de ingredientes.

Con estos elementos los participantes debieron cocinar cuatro platos, cada 15 minutos, y los mejores iban subiendo al balcón de los mejores. El “Turco”, Franchín y Siciliani, en ese orden, fueron los primeros salvados por su agilidad.

Con solo tres figuras compitiendo, Boy Olmi cometió un terrible error de un huevo crudo lo que logró dejarlo fuera de carrera frente a Belu y Fede Bal.

“El huevo lo cociné en agua. Iba a hacer huevo poché, pero no me daba el tiempo y dije ‘voy a cocinar solo la yema de un huevo...’”, comenzó diciendo el actor. “Cruda”, dijo refutó Damián Betular. “No. Tiene algunos minutos de cocción”, dijo justificando Boy. “Esta no es la cocina de Boy”, intervino Dolli Irigoyen, para decir ya casi como sentencia final: “Hay algo que es inadmisible, y es el huevo crudo. Te puede llevar a la muerte una salmonella, es muy delicado”. “Es un error garrafal”, tuvo que reconocer el actor que ya se veía afuera del reality.

Finalmente y con la decisión del jurado tomada Olmi dijo: “Para mí es una experiencia inolvidable haber estado acá. Soy de disfrutar mucho, tengo una naturaleza deportiva, pero tampoco me gusta competir salvajemente… Me encuentro cómodo en el juego, en la fiesta de la cocina, en el amor de los cocineros por lo que hacen. Ahí soy feliz, y en esas contradicciones tal vez es el momento en el que me tengo que ir sabiendo que di lo mejor”, comentó en su despedida.

Este martes 24 de noviembre regresa al ciclo el polémico jurado Germán Martitegui luego de haber superado el Covid 19.