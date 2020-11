Prohibido para cardíacos: Sofía Clérici posó en sus redes lamiendo leche

Como es su costumbre Sofía Clérici sigue sorprendiendo a sus seguidores de las redes sociales con sus looks extremos y sus jugadas propuestas de accesorios de su propio emprendimiento erótico.

Hace algunas semana, la modelo que se hizo conocida por un supuesto romance con Daniel Scioli y un affaire con Alejandro Fantino, mostró un enorme tatuaje que se realizó en la espalda y que sus fanáticos festejaron.

Junto a la foto de su estilizada espalda y el reciente diseño Clérici escribió: “Acá foto de mi tatuaje de la espalda “ tanto que me lo pedían “mujer chikana gánster, mi cara) recién hecho como soy una loca de mierda me lo hice en 2 sesiones anestesiada con 200 inyecciones de anestesia para soportar el dolor por que fui a Florencio Varela q me quedaba lejos .... a hacérmelo con “

Flor “ ( ella es perfil bajo gracias a @lukimedeiros que me la presento) q no recuerdo su Instagram ya lo pondré .... pero valió pena .... 2 hs de viaje en auto sola maneje.... pero ufff q fuego es para mis fanssss q lo querían ver a ver chicas estoy orgullosa q me pidan por md estas cosas q se quieren tatuar mis tatuajes oseaaa .... me enorgullece no me afecta”.

Ahora la morocha fue por más y, para subir la temperatura, compartió una provocativa foto lamiendo leche de un recipiente colocado en el piso y emulando ser una gatita. La modelo usó accesorios de “Sofía Clérice Lingerie” y el posteo alcanzó los 7.500 “me gusta” y los comentarios más ocurrentes de sus seguidores.

¡Fuego!