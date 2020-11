¡Volvió Mariana Nannis! … y no se salvó nadie

Luego de un tiempo sin aparecer en los medios ni de participar de ningún escándalo mediático Mariana Nannis volvió a aparecer en los medios y desató un escándalo con sus declaraciones.

Como era de esperar, la madre de Charlotte Caniggia comenzó a “pegarle” a la novia de su ex marido y lo hizo a través de sus redes sociales.

En sus historias de Instagram Nannis compartió, en un comienzo, lo que parecieron ser divertidas rimas, pero que finalmente cada palabra tenían un destinatario.

Pero luego dejó en evidencia y sin rodeos que quién era la destinataria de sus mensajes era Sofía Bonelli: “Lo que te voy a decir te va a alterar y no creo que lo puedas superar todas tus cirugías no se pueden enumerar pero lamento que la nuez no te la puedas operar” escribió la mediática ahora junto a la canción “Veneno pa´tu piel” y una foto de Bonelli.

También disparó: “Larga el photoshop y los filtros jajaja” dijo la polémica mujer.

Además la que quedó en la mira de Nannis fue Yanina Latorre quien había comentado que la mujer era una “agarrada” y por eso, la rubia publicó una una foto en un local de Victorias Secret y tenía la canción “Mentirosa” y la frase: "Me fui de Buenos Aires porque está muy aburrido. Vine a Miami que está re divertido y en Victorias Secret unas tangas he adquirido, pero no para mí si no para tu marido", finalizó.