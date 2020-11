Moria Casán lanzó una fuerte hipótesis sobre la muerte de Diego Maradona

Polémica y sin pelos en la lengua Moria Casán no se quedó afuera de las despedidas a Diego Maradona y este miércoles compartió su percepción acerca de la muerte del astro del fútbol argentino.

Como no podía ser de otra manera, los programa en vivo le realizaron homenajes al fallecido y uno fue “Cantando por un Sueño” (El Trece) en donde se armó un programa especial plagado de homenajes al 10.

En ese contexto Moria Casán tuvo la oportunidad de decir algo al respecto y comentó: "Él nunca perdió su niño interior, ¿viste cómo eran sus abrazos? Era como un osito, me da mucha ternura y me parece que tuvo una vida maravillosa. Se equivocó y pagó en la vida, como yo siempre digo: se puede hacer de todo pero pagando las consecuencias. Pero la vivió, la sintió y fue feliz. La pelota dice que le dio todo, me da cosa que ya no está más... Aunque va a seguir estando (en nosotros). De otra manera", comenzó diciendo Moria.

Luego la actriz agregó: "Quienes lo quieren piensan que ahora va a dejar de sufrir, si él no estaba tan bien... Creo que murió como dormidito, ni se enteró... Dentro del caos tuvo una muerte súper tranquila", finalizó.