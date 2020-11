Rocío Oliva estalló de furia contra Claudia Villafañe

Esta madrugada se supo, por el canal Crónica TV, que Rocío Oliva no pudo ingresar a la Casa Rosada por indicación expresa de Claudia Villafañe quien había confeccionado una lista de las personas que podían o no ingresar a despedir a Diego Maradona.

Enterada de la imposibilidad de darle el último adiós a quien fue su pareja por más de seis años Oliva dijo furiosa:"¡Vos manejás la puerta, quiero despedirme de Diego!".

Rocío llamó a Villafañe por teléfono y ese tenso momento fue captado por las cámaras de televisión de algunos medios que pasaron la noche en la puerta de la Casa Rosada: “Todo el mundo cercano a Diego que lo quiere despedir está pasando menos yo. Es una vergüenza. Fui la pareja de Diego por más de seis años. Ya le escribí a todo el mundo pero no tienen respuesta. Me dicen que no tienen nada que ver con la puerta. Quiero verlo nada más e irme a mi casa. Estoy hace más de una hora esperando y ya entró todo el mundo”, dijo la deportista llorando dentro de su auto.

En contacto con la madre de Dalma y Gianinna, Oliva dijo: “Me están diciendo que la puerta la manejás vos. Yo estoy afuera Claudia, entró todo el mundo. ¿Vos entendés que lo único que quiero es despedirme de Diego?”.

Finalmente y luego de cortar la comunicación telefónica Rocio habló con los medios y dijo: “Me dice que no maneja la puerta, que no me la agarre con ella. Pero chicos la puerta la maneja ella, ella sola”, finalizó muy triste.