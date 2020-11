La furia de Claudia Villafañe por las fotos de Maradona en el cajón

Finalmente sucedió lo que las hijas de Diego Armando Maradona tenían, se filtraron dos fotos de su padre en el cajón de muerto y junto a tres personas que no respetaron la situación y, por una foto junto a la figura del momento, incumplieron todos los deberes.

Las imágenes del ídolo muerto en el féretro antes de ser llevado a Casa Rosada se viralizaron primero por Whasapp y luego a través de las redes sociales.

Por lo sucedido, la familia Picón, propietarios de la casa de sepelios Pinier debieron comunicarse con Claudia Villafañe y admitir el terrible error que cometieron empleados de su firma.

Por lo que se supo, se trata de tres hombres a los que la empresa subcontrataban en ocasiones importantes. Matías Picón comentó al medio “Todo Pasión” el llamado que debió hacerle a la ex mujer del Diego: “La llamé porque es lo que corresponde. Ella estaba muy enojada, me dijo que esto nunca tendría que haber pasado, que es la foto que no querían”.

El hombre luego comentó que la familia propietaria de la casa de sepelios estaba muy mal con lo sucedido con Diego Molina y los otros dos hombres que se habían fotografiado con el astro futbolístico.

“Yo le di mis explicaciones y le pedí disculpas. Ella estaba furiosa, pero me ordenó terminar con el servicio tal como estaba previsto, que es buscar el cuerpo a las 16 y trasladarlo al cementerio de Bella Vista”, comentó Picón.

“Antes de que llegara el cuerpo nos hablamos y acordamos que todos estaríamos atentos a que nadie sacara una foto, a que nadie lo tocara y estuvimos todos el tiempo al lado pero esto es muy grande, Diego implica muchas cosas. En un momento en el que estaba mi hermano Diego, el mayor, al lado del cuerpo, lo llamaron desde Casa Rosada para organizar el traslado, en ese momento se alejó del cajón para hablar y fue ahí cuando sacaron la foto estos pelotudos, estos hijos de puta (sic)”, se lamentó.