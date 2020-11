Cinthia Fernández y Charlotte Caniggia más enfrentadas que nunca

Luego de que Charlotte Caniggia acusara a Cinthia Fernández de exponer en las redes sociales a sus tres pequeñas hijas con fines económicos, Cinthia Fernández se indignó y prometió una carta documento a la hija de Cladio Paul Caniggia.

El lunes en la noche y con motivo de la gala de eliminación Caniggia y Fernández se encontraron de frente y no pudieron evitar decirse algunas cosas.

En el programa “LAM” (El Trece) este martes, Cinthia que está actualmente como panelista, comentó que al parecer la influencer quedó mal luego de la exposición a la que sometió a sus hijos Mariana Nannis y que, por esa razón se mete con su familia y sus hijas.

En la pista del reality de canto, Cinthia le dijo a la hermana de Alex Caniggia: “A mí me parece que fue innecesario lo que dijiste… cuando tengas hijos vos sos libre de hacer lo que quieras y, lo que haya hecho tu mamá con vos es tu problema… Mis hijas son muy felices y yo nunca haría nada por perjudicarlas”, comenzó diciendo la ex de Martín Baclini.

Luego Charlotte no se quedó callada y atacó: “Yo hablé de vos porque tu compañera –la movilera de LAM- fue quien te nombró y te usó de ejemplo cuando yo hablaba de la exposición de las cosas íntimas… Me parece re mal y re desubicado que te quieras colgar de cualquier palmera”, dijo molesta Charlotte para luego escapar de las cámara del programa de Ángel De Brito u nuevamente no querer hablar más con ellos.