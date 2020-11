La salud de Diego Maradona y sus extraños pedidos

Este lunes se conoció la noticia de una nueva internación de Diego Armando Maradona en La Plata con el fin de realizarle algunos estudios y descartando que estuviera contagiado de covid 19.

En medio de la preocupación generada por la noticia sobre la salud del Diez, sus hijas y ex mujeres salieron en los medios y las redes sociales a decir lo descuidado que estaba el ex futbolista por su entorno inmediato y fue Dalma Maradona quien tuvo los términos más duros con los allegados a su padre: "Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien, le llevaron a un 'periodista' a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella. ¿Y ahora? Bueno, no estamos tan locas, ¿no?", escribió en el primer tuit y luego sumó: "Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque lo único importante es que él esté bien... Pero por el bien de todos/as chupasangres que no le pase nada".

Este martes en el programa “Nosotros a la Mañana” (El Trece) recibió un audio de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona quien reconoció lo difícil que es tratar al ex deportista y lograr que cumpla indicaciones médicas: “Mi participación con el equipo de salud es apoyar a Diego, proponerle, sugerirles, pero a veces él no quiere aceptar algunos comentarios… La autonomía con él es complejo porque él decide todo sobre su salud”, comentó el profesional.

También en el programa participó Fernando Burlando que se refirió a los conflictos legales de Maradona con su familia y además comentó: “La vida de Diego es una guerra y le hace mal… Si él quiere comunicarse con sus padres… algo no está bien”, concluyó.