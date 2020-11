Lío Pecoraro anunció en las redes que superó la leucemia

Este fin de semana se conoció la buena noticia del alta médica de Lío Pecoraro luego de varias semanas en el Hospital de Clínicas y haber estado en terapia intensiva, por su tratamiento contra la leucemia Promielocítica atípica que le fue diagnosticada hace algunos meses.

Felizmente y a través de sus redes sociales, el conductor del “Run Run del espectáculo” (Crónica), sorprendió a sus seguidores con un video en done anunció que había superado la enfermedad.

"Hola a todos espero que estén muy bien, tengo una muy feliz noticia para compartir con todos ustedes, que son los que me acompañan desde el primer día. Estoy en mi casa y muy feliz. Terminamos la primera etapa del tratamiento que se llama inducción", comenzó diciendo el periodista a través de su cuenta de Instagram.

"La semana pasada se me hizo una punción de médula, y el resultado fue que 'enfermedad mínima residual es negativa. No existe. Mi médula está sana, y a partir de ese momento empezó a generar glóbulos blancos, rojos y plaquetas totalmente sanos. Asi que cómo no estar feliz", continuó.

Luego el joven agradeció el acompañamiento de la gente en este difícil momento: "Quiero a cada uno de ustedes, a quienes oraron por mí, rezaron por mí, mandó un mensaje, escribió en mis redes sociales… Quiero agradecer a todo el personal completo del Hospital de Clínicas por haberme atendido de la manera que lo han hecho en esta primera etapa, y en las que vienen, que eso va a ser la consolidación que será a partir de la semana que viene".

"El hecho de donar sangre salva vidas. Me puse muy contento cuando me enteré que mucha gente fue. Lo mío ya está, decretado, ganado y sanado. Y a partir de ahora disfrutado, ¡caraj...!", exclamó feliz y agregó: "Valoren todo lo que tengan".

También Pecoraro recordó cuando recibió el diagnóstico y supo que se debía internar: "Le dije '´Fernando, me tengo que internar hoy, no puedo a esperar al martes'. Ese día fui caminando a internarme con los valores ultra bajos. No entendían como había llegado caminando desde Congreso hasta el Clínicas. Pero mi fuerza estaba decretada. Apenas llegué me pusieron en una habitación con Fernando que me acompañó desde el día uno. Ese mismo día empezaron los análisis y esa misma noche arranqué con el tratamiento. Con las famosas quimioterapias".

"El tratamiento empezó de a poco a dar resultado. Pero cuando uno tiene una enfermedad así, la droga barre con todo, con lo bueno y lo malo. Yo soy un pibe deportista, con corazón sano, no fumo, no sé lo que es la droga, no tomo alcohol. Entonces, eso ayudó mucho. Pero ahí la droga que te hacen bien, también te hace mal y estás indefenso. Por eso terminé en terapia, una bacteria me afectó. Esos días fueron muy duros, sobre todo para el afuera porque yo estaba dormido", comentó.

"Gracias a mi cuerpo sano, a mi decreto, a la labor de los médicos, y de toda la gente que ha rezado y donado sangre, es que yo pude salir de ese proceso, que costó", dijo y luego sumó: "Lo que me hicieron el otro día con la punción en la médula era para saber si había rastros de la enfermedad en mi organismo, y no la hay. No hay enfermedad...Enfermedad que, gracias a Dios, ya no está", agregó.

Para finalizar, el periodista aclaró que deberá continuar con el tratamiento que será de "consolidación" y que tiene un protocolo internacional".