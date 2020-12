Mirá quien será papá nuevamente

El conductor, entre lagrimas, reveló que su pareja está embarazada de tres meses.

Se trata de Guido Kaczka, quien anunció en su programa radial de la 100 que será padre por cuarta vez. Cabe decir que el conductor estrella de uno de los canales lideres ya es padre de Romeo, Benjamin y Helena.

Su esposa desde el 2018, Soledad Rodríguez es quien esta embarazada de 3 meses. Con ella ya tiene 2 hijos.

En un momento intervino Guido y dijo: "Escúchenme una cosa…voy a tener mi cuarto hijo”. Ante tal noticia sus compañeros de equipo lo aplaudieron y felicitaron. Luego continuó aclarando “Está Sole embarazada. La cara de la Tauro, que me venía diciendo…Si… Me enteré hace un tiempo ya… Está de tres meses, no hay que decirlo antes”.

"Puede haber sido a fines de mayo, junio o julio. Es una gran noticia para cerrar el año. Voy a ser papá de nuevo" agregó. Del mismo modo acotó que una de sus compañeras expresó que el iba a ser padre pero no quiso confirmar nada hasta que pasará un tiempo adecuado.