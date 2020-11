Drago contó que luego de 6 meses sin sexo ´la situación se revirtió´

Luego de una relación de 19 años con su ex esposa Bárbara Cudich, intentó volver a creer en el amor. Es por ello que la cuarentena lo llevo a intentar una nueva relación.

Sin embargo, Drago comentó que las cosas cambiaron. "Se revirtió la situación sexual, no sería natural y no sería normal seguir sin sexo más de 100 y picos de días", expresó el modelo. "Estoy feliz. Eso ya es suficiente. Que la gente entienda si estoy o no en pareja según mi respuesta", dejando abierta la duda sobre su situación sentimental en la actualidad.

También desmintió que tenga algún tipo de relación con Alejandra Maglietti. Según sus propias palabras solo hablan de lo laboral aunque no cierra las puertas para otro vinculo con la rubia.