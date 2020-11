La interna entre las ex mujeres de Diego Armando Maradona

Luego de la internación y posterior operación de Diego Maradona comenzaron los problemas entre las ex mujeres de Diego Armando Maradona, sobre todo los cruces entre Rocío Oliva y Verónica Ojeda.

En “Intrusos” (América) la madre de Dieguito Fernando comentó que ella no decide quién ve o no al ex futbolista como acusó Rocío Oliva en “Polémica en el Bar” (América).

Luego de los festejos por los 60 años de Maradona nadie imaginó lo que iba a suceder, pero por un tema de salud del Diez salieron a relucir las viejas “guerras” dentro de la familia del ex jugador.

Jorge Rial le dijo a Ojeda: "Acá se dice que vos sos el filtro de Maradona en este momento..." a lo que la rubia contestó: "Dicen tantas pavadas juntas... Da mucha impotencia y bronca. Obviamente que no es así, yo soy simplemente la madre de Dieguito Fernando. Estoy haciendo todo lo posible y ayudando como puedo... Intento sumar para bien, como siempre. No sé por qué hablan de esa manera, no es así... Sí es verdad que voy casi todos los días a ver a Diego, lo llevo a mi hijo para que vea todos los días a su papá porque no compartían hace rato", comenzó diciendo la rubia.

Ojeda aprovechó el móvil del programa de espectáculos para desmentir a Oliva: "Me molestó que dijeran que yo decido por Diego, él decide solo... Todos pueden venir a verlo, yo no soy quien para decidir quién entra y quién no. Soy la mamá de su hijo, no su pareja. Tenemos una muy buena relación, la misma que él tiene con mi actual pareja", finalizó.